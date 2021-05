Israele: Lapid vede Bennett e Saar, contatti 'positivi'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 07 MAG - I confronti in corso per la formazione del nuovo governo avanzano "in maniera positiva". Lo ha detto Yair Lapid depositario del mandato da parte del presidente Reuven Rivlin di stabilire un nuovo esecutivo di "unità nazionale", dopo il fallimento dell'obiettivo da parte del premier Benyamin Netanyahu. Lapid ha incontrato sia il leader di 'Yamina' Naftali Bennett sia quello di 'Nuova Speranza' Gideon Saar. Lapid, come è noto, si è detto disponibile a far sì che sia Bennett il primo a servire come premier in un accordo che prevede la rotazione tra i due alla guida del governo. (ANSA).