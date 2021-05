Kenya: al via primo censimento nazionale di fauna selvatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Le autorità del Kenya lanciano oggi il primo censimento nazionale della fauna selvatica. L'operazione parte nell'area orientale del Paese, presso la riserva nazionale Shimba Hills, come riporta la Bbc. L'organismo Kenya Wildlife Service (Kws) ha affermato che il censimento nazionale della fauna selvatica ha lo scopo di determinarne il numero complessivo e la sua distribuzione. L'operazione dovrebbe anche "determinare le tendenze della popolazione della fauna selvatica nel tempo e identificare le minacce alla sua tutela", ha affermato Kws. Quest'ultimo è coinvolto nell'iniziativa insieme all'Istituto di ricerca e formazione per la fauna selvatica, organizzazione indipendente che si occupa di ricerca per la salvaguardia e la gestione della fauna selvatica. Il Kws gestisce 55 parchi naturali, riserve e santuari. Il bracconaggio ha ridotto il numero di elefanti e rinoceronti, determinando maggiori sforzi a difesa della fauna selvatica. Per il governo del Kenya, il turismo è una delle maggiori fonti di reddito. (ANSA).