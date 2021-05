Livatino: De Raho,modello per magistrati per rigore funzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 07 MAG - "Andrò ad Agrigento innanzitutto perché Livatino rappresenta un simbolo, un magistrato modello al quale tutti i magistrati, soprattutto in un momento come questo, dovrebbero fare riferimento". Lo ha detto ad Ancona il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho in merito alla celebrazione del 9 maggio in cui verrà beatificato il giudice Rosario Angelo Livatino, ucciso a 38 anni dalla mafia della 'Stidda' il 21 settembre 1990. Livatino, ha aggiunto De Raho, è un "simbolo perché esprime il rigore nell'esercizio della funzione ma al tempo stesso l'umiltà e la comprensione che sono momenti fondamentali nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Comprendere la persona e quindi svolgere con rigore il proprio ufficio - ha concluso il procuratore nazionale antimafia - ma al tempo stesso non dimenticare la dignità del soggetto che c'è di fronte" (ANSA).