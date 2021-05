Vaccini, l'idea di Bonaccini: "Dopo i target per età, priorità agli operatori delle spiagge". E sul coprifuoco: "Rivederlo o eliminarlo"

«Noi non abbiamo nessuna isola, però - visto che stiamo mettendo al riparo la popolazione anziana e la popolazione fragile - stiamo valutando sulle spiagge romagnole e nei luoghi di maggiore affollamento turistico se vaccinare gli operatori, quelli degli stabilimenti balneari, una volta che abbiamo raggiunto i target per le età, con una via anche prioritaria». Così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ospite di Mattino 5, risponde a una domanda sulle isole 'covid-free" e a possibili disparità locali.

«Io spero che il coprifuoco possa essere rivisto o eliminato. Questo vorrebbe dire non che c'è un giudizio su cosa fa il Governo ma che il Governo prende atto - questa è la nostra speranza - che le cose vanno meglio. Altrimenti è giusto essere prudenti», ha aggiunto.

Anche sull' anticipo di apertura dei ristoranti al chiuso, «credo che il Governo abbia tutto l’interesse a far ripartire le attività oggi nel dramma o in ginocchio. Però lo deve fare giustamente con quella precauzione che significa non essere irresponsabili. Se anticiperà vuol dire che le cose stanno andando meglio».