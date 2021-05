Vaccini: nuovo record Francia, 600.000 dosi in un giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 07 MAG - Il ministro della Salute, Olivier Véran, ha annunciato un nuovo record sul fronte della vaccinazione contro il Covid-19 in Francia, con 600.000 dosi iniettate in un solo giorno. "Un nuovo limite è stato superato oggi - ha scritto Véran in un tweet - con oltre 600.000 vaccinazioni realizzate in 24 ore in Francia. Di nuovo, grazie a tutti quelli che, giorno dopo giorno, proteggono i nostri cittadini. Continuiamo!". Fino a ieri, il numero dei francesi che hanno ricevuto una dose era di 16.791.193, mentre sono stati 7.554.787 a ricevere le due dosi necessarie. Oltre un francese adulto su 4 è vaccinato. (ANSA).