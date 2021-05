Vaccini: Vaia, su brevetti Draghi stimoli Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Forza Draghi, animo! Insieme, come Paese, per superare la logica dei brevetti. Non si tratta di demonizzare il legittimo interesse di chi detiene la proprietà intellettuale , bensì, per un tempo transitorio, porre al centro la Persona ed il primario bene della salute. Di tutti! Difficile? Impossibile ? Un sogno? Non credo . Facciamo sentire la Nostra voce"". Così il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, in un post su Facebook. "Il Presidente Draghi si unisca a Biden, stimoli l'Europa a trovare strumenti giuridici e politici utili per contemperare l'interesse , ripeto legittimo, dell'industria , con il bene supremo della vita di tutti noi. Vaccino e terapie , anche domiciliari, per tutti" prosegue. (ANSA).