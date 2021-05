Zingaretti, aperto primo hub vaccinale aziendale nel Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Si è aperto il primo hub vaccinale aziendale nel Lazio e tra i primi in Italia a Torrice in provincia di Frosinone. Una iniziativa, un esperimento che segna un passo in avanti nella campagna vaccinale del Lazio, che già procede speditamente, e che dimostra ancora una volta l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato. Ringrazio prima di tutto il Presidente Maurizio Stirpe, voce di questa iniziativa, che ha voluto lanciare un segnale preciso, ribadendo che le vaccinazioni sono indispensabili per uscire dall'emergenza sanitaria. Senza dimenticare il Gruppo Prima Sole Components (PSC), che ha dato gratuitamente il sito per realizzare il centro vaccinale, la Croce Rossa, il Comune di Torrice, la Protezione Civile e soprattutto medici, infermieri e personale sanitario che ogni giorno sono in prima linea nella battaglia contro il virus e che non smetterò mai di ringraziare per il loro straordinario impegno". Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti in merito all'apertura del nuovo hub vaccinale aziendale a Torrice in provincia di Frosinone. (ANSA).