Bomba Afghanistan: Emergency, ricevuti 26 feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Secondo fonti locali, è di almeno 40 morti e 52 feriti il bilancio di un'esplosione vicino a una scuola femminile avvenuta questo pomeriggio a Kabul nel quartiere di Dasht-e-Barchi. "Al momento abbiamo già ricevuto 26 feriti, quasi tutte ragazze tra i 12 e i 20 anni, mentre una persona era già morta all'arrivo," ha raccontato Marco Puntin, Programme coordinator di Emergency in Afghanistan. L'area, tipicamente abitata dalla minoranza etnica hazara di religione sciita - scrive Emergency in una nota - è già stata in passato colpita da diversi attentati. Per ora l'attentato non è stato rivendicato. I talebani hanno condannato l'attentato in un tweet. "Sembrerebbe che le esplosioni siano state provocate da un'autobomba e da due ordigni improvvisati. Siamo pronti a fornire il massimo aiuto a tutte le vittime, ma siamo estremamente preoccupati da questa escalation di violenza che ha colpito Kabul e altre zone del Paese nelle ultime settimane, dopo l'annuncio del ritiro delle truppe Nato." ha aggiunto Puntin. Dopo un anno dagli accordi fra Stati Uniti e talebani, siglati a Doha lo scorso 29 febbraio, e dopo diversi mesi di negoziati con il governo afgano, non c'è stata nessuna tregua per la popolazione afgana, sottolinea l'ong: secondo la missione delle Nazioni Unite Unama, il numero delle vittime civili nel primo trimestre del 2021 è già tornato ai livelli del 2019, cancellando le speranze suscitate dalla diminuzione delle violenze registrata a inizio 2020. Emergency è presente in Afghanistan dal 1999 con due Centri chirurgici per vittime di guerra nelle località di Kabul e Lashkar-gah, un Centro chirurgico e pediatrico e un Centro di maternità ad Anabah, nella Valle del Panshir, e una rete di 44 Posti di primo soccorso. (ANSA).