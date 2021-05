Iran, nuovo round di colloqui a Vienna sul nucleare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 08 MAG - "Abbiamo avviato il quarto round dei colloqui di Vienna per portare l'accordo sul nucleare iraniano a tornare in vita". Lo scrive su Twitter il vicesegretario generale e direttore per gli Affari politici del servizio esterno Ue, Enrique Mora. "Nessuna scadenza ma come coordinatore provo un certo senso di urgenza - prosegue -. Il tempo non è dalla nostra parte. Felice di vedere che tutte le delegazioni, inclusi Iran e Stati Uniti, affermano di condividere questo" obiettivo. (ANSA).