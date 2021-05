© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 08 MAG - "Non possono rimproverare lentezza" e mancanza di solidarietà all'Ue. "Su 400 milioni di dosi di vaccino prodotte, ne abbiamo esportate 200 milioni. Siamo stati più lenti con le campagne di immunizzazione in Europa perché siamo stati aperti fin dall'inizio. Gli Stati Uniti per ora hanno esportato solo il 5% a Canada e Messico, mettano fine" alle restrizioni sull'export. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, ad una domanda. (ANSA).