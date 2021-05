© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 08 MAG - Sul certificato digitale Ue per i viaggi "il lavoro tecnico e legale è in carreggiata. Il sistema operativo sarà operativo a giugno. E sul fronte politico possiamo puntare realisticamente all'obiettivo di raggiungere un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo per fine maggio". Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen sul pass europeo. (ANSA).