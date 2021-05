Covid: 8.292 positivi e 139 vittime nelle ultime 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Sono 8.292 10.176 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.176. Sono invece 139 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 224 di ieri. Sono 226.006 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 338.436. Il tasso di positività è del 3,7%, in leggero calo rispetto al 3% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.192, in calo di 19 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 103 (ieri 110). Nei reparti ordinari sono ricoverate 15.420 persone, in calo di 379 unità rispetto a ieri. Le 139 vittime per il Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il numero più basso dallo scorso 25 ottobre, quando se ne registrarono 128. (ANSA).