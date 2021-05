Covid: ieri 1.500 sanzionati da forze ordine, in aumento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - In aumento le persone sanzionate dalle forze di polizia per il mancato rispetto delle prescrizioni anti-Covid ieri, giornata che ha fatto registrare numerosi assembramenti nelle zone della movida di diverse città con l'intervento degli agenti. Su 94.031 controllati - indica il Viminale - i sanzionati sono stati 1.440, più 3 denunciati per violata quarantena. Verifiche anche su 11.579 attività/esercizi commerciali: 69 i titolari sanzionati, 28 le chiusure disposte. Nei giorni precedenti le violazioni si attestavano sotto le mille. (ANSA).