Gb: ufficiale, Khan rieletto sindaco Londra con 55,2% voti

Sadiq Khan è stato rieletto sindaco di Londra: lo sanciscono ufficialmente i dati elettorali definitivi. Il sindaco laburista viene confermato con il 55.2% dei voti dopo il ballottaggio.

Khan ha avuto 1.206.034 preferenze, contro le 977.601 dell'avversario conservatore Shaun Bailey. In un tweet pubblicato subito dopo la notizia della rielezione, Khan: grazie. Se non l'avete fatto, sappiate che non ignorerò mai la vostra voce e le vostre preoccupazioni. Sarò sempre un sindaco per tutti i londinesi, al lavoro per migliorare la vita di ogni singola persona di questa città".