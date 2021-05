Migranti: raffica sbarchi a Lampedusa, sono un migliaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 09 MAG - Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, sono approdati quasi un migliaio di migranti su cinque barconi. L'ultimo, un peschereccio in ferro intercettato a tre miglia dall'isola motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, aveva a bordo 398 persone di varie nazionalità, di cui 24 donne e 6 bambini. In precedenza erano stati soccorsi una barca in legno di venti metri con 415 profughi, una seconda carretta con 90, e altre due imbarcazioni con 98 e 16 persone. Tutti i migranti sono stati trasferiti nell'hotspot dell'isola che era vuoto e che adesso è nuovamente al collasso. (ANSA).