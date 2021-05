© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TERNI, 09 MAG - Infortunio sul lavoro, nella prima mattinata di domenica, all'Ast di Terni, dove un operaio in somministrazione di 39 anni, ha subito un trauma a entrambe le mani mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione in un laminatoio del reparto Pix2. L'uomo, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria. E' stato medicato e stabilizzato dall'equipe di Chirurgia della mano ed è probabile che sarà operato. (ANSA).