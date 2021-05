© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Incidente sul lavoro ieri al Porto Turistico di Nettuno, vicino Roma. Un operaio di 54 anni, originario di Napoli, nel corso di lavori di rimessaggio, è caduto da un'altezza di 4 metri. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in gravi condizioni in ospedale. Sul posto i carabinieri della stazione di Nettuno e gli ispettori della Asl Roma 6 per gli accertamenti del caso. (ANSA).