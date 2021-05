Siria: enorme incendio in una raffineria di petrolio a Homs

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Un enorme incendio è scoppiato stamane nella principale raffineria di Homs, nella zona occidentale della Siria, impegnando per ore i vigili del fuoco. Le fiamme, riferisce l'emittente al Jazeera, sono divampate in un'unità di distillazione a causa di una perdita in una stazione di pompaggio, riferiscono i media locali senza fornire ulteriori dettagli. Le immagini dell'incendio sono state trasmesse in diretta dalla tv di Stato mentre una colonna densa di fumo nera avvolgeva la zona durante l'operazione dei vigili del fuoco. L'incidente non ha provocato vittime. "Il processo di raffreddamento è ora in corso. Non ci sono morti", ha detto il capo dei Vigili del fuoco di Homs, Hassan Amar. (ANSA).