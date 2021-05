Vaccini: Lazio, successo Open day Astrazeneca a Rieti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Visita a sorpresa a Rieti per verificare le modalità del Open Day. Ringraziamenti alle operatrici e gli operatori sanitari. Grande successo di adesione". Così l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato a proposito dell'Open day organizzato a Rieti ieri e oggi per la somministrazione del vaccino Astrazeneca. L'iniziativa, promossa dalla asl di Rieti e che si replicherà anche nel prossimo weekend , cioè sabato 15 maggio e domenica 16 maggio, sempre dalle ore 8 alle ore 22, è rivolta agli over 50 anni e alle persone appartenenti alle "categorie prioritarie" della provincia di Rieti. In ogni giornata la Asl di Rieti eseguirà un massimo di 400 vaccini AstraZeneca. Ieri e oggi, quindi, previa prenotazione direttamente presso il nuovo Centro vaccinale allestito dall'Azienda presso la Caserma Verdirosi, è toccato a tutti gli over 50 anni e tutte le categorie prioritarie a prescindere dall'età: Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile, Operatori sanitari aderenti agli Ordini professionali, personale delle Comunità residenziali, socio sanitarie e socio assistenziali, civili, religiose, come si legge sul sito della asl. Non è escluso, anche per favorire l'utilizzo del vaccino Astrazeneca, che possano essere organizzati altri Open day in altre località del Lazio, compresa Roma. (ANSA).