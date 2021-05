Cina: tre leopardi fuggono dallo zoo,l'allarme dopo 7 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Tre leopardi fuggono da uno zoo in Cina ma l'allarme viene dato solo una settimana dopo. E' accaduto al Safari Park di Hangzhou, una delle più grandi città del Paese, da dove gli animali si sono allontanati durante le vacanze del primo maggio. I residenti che vivono vicino al parco, che per una settimana non hanno fatto parola della fuga, hanno poi individuato i leopardi e hanno allertato le autorità, ha reso noto il governo del distretto di Fuyang citato dalla Cnn. I filmati di sorveglianza pubblicati online hanno mostrato uno dei leopardi che camminava vicino all'esclusiva area di Jinyuan Villa, a est del parco, venerdì. Le squadre di ricerca inviate hanno recuperato due degli animali ed è in corso una massiccia caccia per individuare il terzo, con funzionari e gente del posto che perlustrano la zona a piedi e con i droni. Il parco ha ufficialmente informato il pubblico solo quando la ricerca era già in corso, e sette giorni dopo il primo avvistamento. Secondo il giornale The Paper, il personale del parco aveva inizialmente negato che i leopardi fossero fuggiti. (ANSA).