Covid: Alto Adige, nessun decesso e 13 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAG - Prosegue il buon andamento della pandemia in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore non si è registrato nessun decesso ed appena 13 nuovi casi, seppur con pochissimi test. Sono infatti risultati positivi 3 tamponi pcr su 251 e 10 test antigenici su 824. Finora sono stati effettuati 171.068 test nasali, di cui 302 positivi, ai quali vanno aggiunti 401.368 'tamponcini', di cui 345 positivi e 188 confermati con pcr. In lieve aumento (da 29 a 31) i ricoveri nei normali reparti ospedalieri e nelle cliniche private (da 18 a 21), mentre resta stabile il numero di terapia intensiva (6). Sono 2137 gli altoatesini in quarantena. (ANSA).