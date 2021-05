Gerusalemme: Mezzaluna Rossa, 215 i manifestanti feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 10 MAG - Secondo la Mezzaluna Rossa il numero dei feriti o dei contusi tra i manifestanti palestinesi negli scontri con la polizia sulla Spianata delle Moschee è salito a 215. Di questi - ha spiegato la stessa fonte citata dai media - circa 154 sono stati portati in ospedale e di questi 4 sono in gravi condizioni. Intanto la polizia ha riportato una calma precaria sulla Spianata dopo gli scontri di stamattina. Lo sostiene la stessa polizia aggiungendo che gli agenti feriti durante gli incidenti sono 10 e due di loro sono stati portati in ospedale. "C'è calma ora sul Monte del Tempio (ndr Spianata delle Moschee) e le forze di polizia - si dice in una nota - sono sul posto e continuano a proteggere la legge e l'ordine". (ANSA).