Ingegnere si spacciava (5 anni) per ginecologo: il pm chiede 10 anni per violenza sessuale

Dieci anni di carcere e una multa da 400 mila euro. E’ la richiesta avanzata questa mattina in aula dalla pm di Milano Francesca Gentilini, nel processo in abbreviato davanti al gup Manuela Accurso Tagano, a carico di un 50enne ingegnere residente in Brianza, che si spacciava per ginecologo, accusato di violenza sessuale, adescamento e materiale pornografico, per episodi avvenuti tra l’aprile 2014 e febbraio 2019.



L’uomo era già stato condannato in appello a 5 anni e 8 mesi di reclusione per aver abusato di una quindicenne e di una diciassettenne. Creava, questa la tesi della Procura, falsi profili sui social per adescare le vittime e convincerle ad affidarsi a lui come ginecologo anche per metodi anticoncezionali. L’indagine era poi andata avanti, fino all’individuazione di altre ragazze che avrebbero subito abusi sessuali.

Il processo è stato aggiornato al prossimo 24 maggio, per le arringhe del difensore del 50enne, l’avvocato Enrico Arena. Quel giorno potrebbe arrivare la sentenza.