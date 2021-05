Sono 24.215.989 i vaccini somministrati in Italia, con il 28,08% della popolazione che ha ricevuto la prima dose. I numeri sono riportati nel nuovo report del governo. I vaccinati anche con richiamo sono in totale 7.468.842. Le Regioni hanno somministrato l’88,4% delle dosi a disposizione, con il Veneto in testa alle regioni virtuose con il 92,9%, seguito da Puglia (92,1%) e Liguria (92%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA covid

coronavirus