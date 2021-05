Raid israeliano su Gaza. Hamas, '9 morti, anche 3 bambini'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 10 MAG - Il ministero della Sanità di Hamas a Gaza ha annunciato la morte "di 9 persone, tra cui 3 bambini", durante gli attacchi di Israele nel nord della Striscia che hanno avuto come obiettivo, tra gli altri, anche miliziani a bordo di una motocicletta. Poco prima il portavoce militare israeliano aveva annunciato l'uccisione, in risposta a un massiccio lancio di razzi dalla Striscia di Gaza verso Gerusalemme, di tre terroristi di Hamas. Secondo i media israeliani, gli uccisi erano miliziani impegnati nel lancio di razzi. "Prevediamo che i prossimi giorni saranno caratterizzati da combattimenti. Hamas avvertirà in pieno la potenza delle nostre forze armate. La nostra reazione sarà forte, durerà giorni", ha avvertito il portavoce dell'Esercito israeliano. (ANSA).