Ue, contratto con AstraZeneca resta fino a invio tutte dosi

(ANSA) - BRUXELLES, 10 MAG - "La consegna di tutte le dosi previste dal contratto in vigore con AstraZeneca è la priorità per noi. Il contratto resta in vigore fino alla consegna dell'ultima dose". Così un portavoce dell'Esecutivo comunitario dopo le dichiarazioni del commissario Ue, Thierry Breton. "Il vaccino AstraZeneca è importante per il nostro portafoglio e viene somministrato a migliaia di europei. La società non ha rispettato gli impegni contrattuali e per questo la Commissione ha avviato un'azione giudiziaria. In passato abbiamo informato che non abbiamo esercitato l'opzione dei 100milioni dosi aggiuntive. Non ci possiamo pronunciare per il futuro". (ANSA).