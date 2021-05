Australia:scoperto tunnel fuga in centro detenzione migranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - In un centro di detenzione per immigrati nell'Australia occidentale è stato scoperto un tunnel di fuga incompiuto, lungo 20 metri, che passa sotto due recinzioni interne fino a circa cinque metri dalla recinzione perimetrale esterna. Lo riferisce il Guardian online citando alcune fonti, secondo cui si tratta di un tunnel costruito nel centro di detenzione di Yongah Hillin in diversi mesi, ma ancora non si sa da chi e come. Le statistiche dell'Australian Border Force mostrano che sono circa 315 le persone detenute a Yongah Hill, scrive il Guardian, aggiungendo che in Australia la durata media del tempo trascorso in centri detenzione per immigrati è di 627 giorni. (ANSA).