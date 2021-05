Cinema e spettacolo, da E-R oltre due milioni di ristori

Partono i ristori regionali per le imprese culturali, in particolare del settore spettacolo. La Regione Emilia-Romagna interviene con 2 milioni e 350 mila euro a sostegno del mondo della cultura duramente colpito dall’emergenza pandemica. Per le attività del settore dello spettacolo sono previsti un milione e 350 mila euro, mentre per il settore cinematografico lo stanziamento è di un milione. Le domande di contributo dovranno essere presentate online a partire dalle 10 del 12 maggio 2021 e fino alle 12 del 4 giugno 2021. Le indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna a partire dal 12 maggio.

Le misure sono comprese nel bando di oltre 13 milioni approvato dalla Giunta regionale, e rendono disponibile un contributo per coloro che abbiano vissuto e vivano momenti di difficoltà a causa delle chiusure dovute all’emergenza Covid. Per quanto riguarda l’area cultura, potranno beneficiarne i soggetti economici iscritti al Registro delle Imprese della Camera di commercio competente o al Repertorio economico amministrativo che, rispetto all’anno precedente, nel 2020 abbiano subito un calo superiore al 20% del valore dato dalla somma del fatturato e di finanziamenti pubblici ricevuti

