Covid: Zaia, nessun rischio di passare in zona arancione

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAG - "Non c'è rischio di passare in zona arancione, i dati sono buoni": Così il Presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando a Verona, ha escluso che il Veneto - in zona gialla dall'inizio di maggio - possa essere 'retrocesso' al prossimo monitoraggio in area arancione. "Ora dobbiamo galoppare con i vaccini, se avessimo avuto più dosi avremmo già vaccinato tutti i veneti. Il virus c'è ancora, ma la situazione sta migliorando: se ci comportiamo bene ne veniamo fuori velocemente. Chi si è vaccinato poi non finisce in ospedale per essere ricoverato".. Quanto al dibattito sul tema del coprifuoco, Zaia si è detto fiducioso che "verrà risolto. La posizione originaria dei presidenti elle Regioni era di portarlo alle 23, adesso io spero che si guardi anche un po' più in la'". (ANSA).