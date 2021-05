Gb: Queen's Speech, BoJo promette formazione permanente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 11 MAG - "La rivoluzione" della formazione permanente, per offrire opportunità di studio e di aggiornamento a lungo termine a tutti gli adulti del Regno Unito in età lavorativa che vorranno o dovranno rimettersi in gioco sullo sfondo della sfida per la ricostruzione economica e non solo del Paese dopo il Covid e dopo la Brexit. E' uno degli impegni annunciati dal premier Boris Johnson - che ha usato in prima persona la parola "rivoluzione" - nell'ambito dei progetti di legge e delle riforme contenute nel programma annuale preparato da governo Tory e affidato oggi alla lettura della regina Elisabetta nel tradizionale Queen's Speech. Evento che segna l'inaugurazione di una nuova sessione del Parlamento di Westminster, quest'anno meno solenne del solito a causa delle precauzioni residue legate alla pandemia: con una presenza limitata di deputati e lord e l'arrivo della sovrana 95enne - al primo appuntamento parlamentare dopo la morte recente del principe consorte Filippo - prevista non in carrozza bensì in automobile. (ANSA).