Il bilancio dei morti in un attacco in una scuola di Kazan è salito a 11:, a cui si aggiungerebbero quattro ricoverati in ospedale.

Un secondo assalitore era stato «isolato» al quarto piano della scuola, tenendo in ostaggio diverse persone. Anche lui è stato infine ucciso dalla polizia.

(foto d'archivio)