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San Paolo e Rio fermano AstraZeneca per le donne incinte

11 maggio 2021, 16:08

San Paolo e Rio fermano AstraZeneca per le donne incinte
(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 11 MAG - Gli Stati brasiliani di San Paolo e Rio hanno sospeso la vaccinazione con AstraZeneca per le donne incinte. (ANSA).

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