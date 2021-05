Violenza donne:decennale Convenzione,proteste contro Erdogan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 11 MAG - "La Turchia è stato il primo Paese a firmare e ratificare il trattato che porta il nome della sua città più iconica e, se non modificherà la sua decisione, sarà il primo Paese a lasciarlo". Così la segretaria generale di Amnesty International, Agnes Callamard, nel decimo anniversario dell'apertura alla firma della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, da cui il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha stabilito il ritiro del suo Paese. Amnesty ha proclamato per oggi una Giornata globale di azione, sia online che con iniziative di piazza. "Dieci anni dopo la firma - spiega Callamard - le donne parlano oggi con una voce sola per chiedere che le autorità turche modifichino una decisione che metterà a rischio la sicurezza di milioni di donne e ragazze in pericolo". In occasione della ricorrenza, il coordinamento di associazioni locali nato per opporsi alla decisione di Ankara ha inoltre annunciato una campagna di sensibilizzazione che culminerà con manifestazioni di piazza il primo luglio, giorno in cui -salvo retromarce del governo - l'abbandono del trattato da parte della Turchia diventerà definitivo. (ANSA).