(ANSA) - TEL AVIV, 12 MAG - Le operazioni militari a Gaza continueranno "fino a quando sarà necessario" e Israele non è pronto ad un "cessate il fuoco". Lo ha confermato il ministro della difesa Benny Gantz aggiungendo che ad ora "non c'è una data per la fine delle operazioni" he proseguiranno fino a che "non sarà riportata la calma". (ANSA).