Gaza:razzo anticarro palestinese centra veicolo israeliano

(ANSA) - TEL AVIV, 12 MAG - Un razzo anticarro sparato da Gaza ha centrato un veicolo israeliano che si trovava nei pressi della linea di demarcazione. Lo riferisce il portavoce militare. Secondo i servizi di soccorso due passeggeri sono in fin di vita e un terzo è in condizioni gravi. Nelle vicinanze gli abitanti del Kibbutz Netiv a Assarà hanno ricevuto ordine di entrare nei rifugi. Da Gaza, secondo la televisione pubblica israeliana, Hamas ha subito rivendicato la paternità dell'attacco che è ancora in corso. (ANSA).