(ANSA) - TEL AVIV, 12 MAG - E' morto in ospedale uno degli israeliani feriti da un missile anticarro sparato da Gaza su una vettura in territorio di Israele. Lo riferisce il Pronto soccorso citato dai media secondo cui ci sono altri 3 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Hamas ha rivendicato l'attacco ed ha cercato, secondo la tv, di impedire con colpi di mortaio l'arrivo dei soccorsi israeliani. Ad ora le vittime in Israele sono 6. (ANSA).