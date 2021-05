San Marino apre al 'turismo vaccinale' dal 17 maggio

San Marino è pronto a partire con quello che il governo, che ha approvato un apposito regolamento, definisce «turismo vaccinale": 50 euro per la doppia dose, a partire dal 17 maggio con prenotazione alberghiera 7 giorni prima del soggiorno sul Titano che dovrà essere di almeno tre notti per due volte in 21 giorni.

Il turismo vaccinale è aperto a tutti, tranne che agli italiani perchè con Roma ancora non c'è un accordo specifico. Il pacchetto, vaccino più hotel. prevede l’iniezione del vaccino russo Sputnik, non riconosciuto dall’Ema.