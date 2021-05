Droga: sostanza nascosta in scuola abbandonata, 11 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CROTONE, 13 MAG - I carabinieri della Compagnia di Crotone, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori e del 14mo Battaglione Carabinieri "Calabria", hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Crotone nei confronti di 11 persone, 9 in carcere e 2 ai domiciliari. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di detenzione, cessione o vendita di sostanze stupefacenti. Il provvedimento giunge a conclusione di un'indagine svolta da febbraio a giugno 2020 dalla Sezione operativa della Compagnia carabinieri di Crotone, diretta e coordinata dal procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia e dal pm Andrea Corvino. L'indagine ha avuto origine da una perquisizione eseguita nel quartiere "Acquabona", nei confronti di B.M., di 45 anni, crotonese. In quella circostanza, i militari sequestrarono 200 grammi di cocaina, 2 chilogrammi di marijuana, 226 cartucce cal. 12, un taccuino nonché un apparato DVR, collegato all'impianto di videosorveglianza dell'abitazione dell'indagato, attraverso il quale venivano controllati e monitorati i locali in disuso dell'ex Istituto scolastico "Gravina - Plesso Acquabona" - ormai in stato di abbandono - adibiti a nascondiglio della sostanza stupefacente e del munizionamento. L'analisi dei filmati, registrati dal sistema di videosorveglianza, hanno consentito di delineare il ruolo ricoperto da ciascun indagato, accertando la gestione diretta di un'importante piazza di spaccio. E' emersa così un'incessante attività di cessione e vendita di droga, posta in essere dai vari indagati, dalle prime ore dell'alba sino a tarda notte, senza soluzione di continuità, spesso anche in presenza di minori in tenera età. È stato possibile documentare come gli indagati fossero disposti ad accettare qualsiasi contropartita, tra cui smartphone, bigiotteria ed elettrodomestici, pur di vendere la sostanza stupefacente. Durante l'indagine, i carabinieri hanno sequestrato 526 grammi di cocaina, 2,700 chilogrammi di hashish, 15 cartucce cal. 12, una pistola marca "Beretta" Mod. 35 cal. 7,65, con matricola abrasa, completa di caricatore e un ordigno esplosivo di fattura artigianale di circa 250 grammi. (ANSA).