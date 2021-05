Usa: Taylor Greene insegue e urla contro Ocasio-Cortez

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAG - Duro confronto fuori dalla Camera Usa tra la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene e la collega ultra-progressista Alexandria Ocasio-Cortez. Secondo quanto riportato dal Washington Post, la prima, trumpiana di ferro e seguace della teoria cospirazionista di QAnon, ha rimproverato la deputata di New York per il suo appoggio ad Antifa e Black Lives Matter. Ieri pomeriggio Greene ha gridato due volte "Hey Alexandria" nel tentativo di attirare la sua attenzione, ma Ocasio-Cortez non si è fermata, così la repubblicana ha accelerato il passo e ha iniziando a urlarle contro, chiedendole perché sostiene l'Antifa (gruppo di attivisti di estrema sinistra), e Black Lives Matter, etichettandoli come "terroristi". Inoltre, Greene le ha detto che stava fallendo nel difendere le sue convinzioni "socialiste radicali" rifiutandosi di discuterne pubblicamente con lei. La portavoce della deputata di New York Lauren Hitt ha poi affermato in una dichiarazione: "ci auguriamo che la leadership e il cerimoniere prenderanno provvedimenti concreti per rendere il Congresso un luogo sicuro e civile per tutti i membri e il personale". "Un membro è già stato costretto a trasferire il suo ufficio a causa degli attacchi della deputata Greene", ha aggiunto. (ANSA).