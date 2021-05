ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna gialla, vaccini a over 50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 14 MAG - La Sardegna torna in fascia gialla come il resto d'Italia, tranne la Valle d'Aosta che resta per un'altra settimana in arancione. L'Isola però inizia già il conto alla rovescia per la zona bianca, visto che tutti gli indici mostrano che il cambio di colore potrebbe essere ad un passo, già dal 24 maggio. Secondo il monitoraggio Iss-Ministero della Salute la Sardegna, con 0.7, è la regione italiana con l'indice di trasmissibilità del Covid, l'R(t), più basso d'Italia. Non solo: ha una classificazione di rischio basso, con un'incidenza di 41 casi per 100mila abitanti, dato più basso d'Italia insieme al Molise, e una percentuale di positività del 2,3%. Anche i dati delle ultime 24 ore mostrano che la situazione è in miglioramento: 99 casi nel territorio, dei quali 15 su una petroliera ormeggiata a Cagliari. Mentre prosegue il calo dei ricoveri, oggi quasi 250 i posti letto occupati da pazienti positivi, si registrano altri due decessi. Sul fronte vaccini è stato attivato il sistema di prenotazione per i vaccini anti-Covid di Poste Italiane. Il portale è aperto anche agli over 50 nati dal 1970, a salire verso le altre fasce d'età. Tre le modalità che saranno immediatamente a disposizione dei cittadini: il portale online dedicato, accessibile all'indirizzo 'prenotazioni.vaccinicovid.gov.it'; il call-center, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 al numero verde 800.00.99.66; gli sportelli automatici (Atm) presso gli uffici postali. A partire dal 18 maggio sarà anche possibile effettuare la prenotazione tramite i portalettere. In fase di prenotazione sarà possibile scegliere la data e il punto di vaccinazione, secondo le disponibilità. La Regione, in una nota, parla di "esordio positivo" per il sistema che ha già dato 10mila appuntamenti per la somministrazione alle 12.30, ad appena mezz'ora dall'avvio. E alla Maddalena è partito, invece, il programma per rendere "covid free" le isole minori: nel primo giorno convocati oltre 7.000 cittadini. La campagna ha un potenziale di 2.500 somministrazioni giornaliere nei due hub allestiti nella palestra della Scuola per sottufficiali e nell'ex Arsenale. (ANSA).