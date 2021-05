Afghanistan: governo e talebani a Doha per colloqui pace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Il governo afghano e i talebani si sono incontrati in Qatar per discutere di un piano di pace per il Paese. Lo riferiscono fonti ufficiali di entrambe le parti. "Oggi c'è stato un incontro a Doha delle delegazioni impegnate nel negoziato", ha reso noto un tweet della delegazione governativa, per la quale "le parti hanno sottolineato la necessità di accelerare i colloqui di pace a Doha". Sempre su Twitter, il talebani hanno detto che "le parti hanno concordato di proseguire i colloqui" dopo la fine del Ramadan. (ANSA).