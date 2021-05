Brusaferro: "Continua la progressiva decrescita della curva"

«In tutti i Paesi le curve sono o stabili o in lenta decrescita e anche in Italia la curva indica una progressiva decrescita. Una decrescita lenta ma che continua in queste ultime settimane e si rileva in tutte le regioni. Anche l’incidenza è in decrescita: nel flusso del ministero della Salute è pari a 96 per 100mila abitanti». Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa al ministero della Salute per illustrare i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. «Tre regioni sono scese sotto la soglia dei 50 casi per 100mila, soglia che recupera il tracciamento».

«L'Età media dei casi scende da 41 a 40 anni e la decrescita si rileva anche nella fascia tra 0 e 9 anni. Negli anziani la decrescita è maggiore e questo è un indicatore della campagna vaccinale in corso». «In questa fase sta crescendo la vaccinazione nella fascia tra 60 ai 69 anni, e gli over-80 raggiungono tassi di copertura elevati. Il tasso di ospedalizzazione è strettamente correlato alla percentuale dei vaccinati over-80, ed è dunque in decrescita».

"L'Rt attuale a 0,86 rispetto allo 0,89 della scorsa settimana, l’intervallo di confidenza è sotto l’1. L'epidemia non si espande, quasi tutte le regioni sono sotto 1. I dati parlando di una decrescita riguardo i ricoveri in area medica, con l’occupazione siamo passati al 24% rispetto al 29 della settimana precedente. Decrescita si registra nelle terapie intensive, dal 27% di saturazione al 23. Solo tre regioni hanno saturazione sopra il 30. Nel nostro Paese si mostra una progressiva decrescita, lenta e continua. In tutte le regioni c'è una decrescita confrontando gli ultimi 14 giorni, questo si traduce in un’incidenza in decrescita. L’incidenza è a 96 per 100 rispettò ai 123 della settimana precedente. Dato positivo, stiamo decrescendo".