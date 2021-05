Condannato per stupro di gruppo, arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - I carabinieri della di Cremona, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura, hanno arrestato un cremonese di 47 anni condannato per violenza sessuale di gruppo. L'uomo deve scontare una pena di tre anni ed era stato denunciato nel 2011 con un suo amico da una giovane donna che aveva subito la violenza. Stando ai racconti della vittima e alle dichiarazioni rilasciate dai testimoni, i due uomini dopo aver passato la serata in un pub in compagnia della ragazza, che era stata fatta ubriacare, avevano proposto alla giovane di trascorrere il resto della notte a casa dell'arrestato. In casa la vittima, che non aveva potuto reagire a causa dell'alcol, aveva subito violenza. Solo dopo che i due amici si erano addormentati, la giovane era riuscita a chiamare aiuto e a uscire in strada. Qui era stata raggiunta da un amico che l'aveva accompagnata dai carabinieri per denunciare l'accaduto. (ANSA).