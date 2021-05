Covid, nelle Marche 328 ricoveri, otto meno di ieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 14 MAG - Sono scesi a 328 i ricoveri per covid negli ospedali marchigiani, -8 su ieri. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 50 , mentre quelli in semi intensiva sono 92 (-1) e quelli in reparti non intensivi 186 (-7). Secondo il Servizio Sanità della regione Marche nelle ultime 24 ore ci sono stati 21 dimessi. Sono 6 (+2) le persone nei pronto soccorso, non considerate tra i ricoverati, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 108. I positivi in isolamento domiciliare sono 4.475, i positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) 4.803, le persone in quarantena per contatto con contagiati 9.790. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 92.869. (ANSA).