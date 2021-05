Papa: triste che donne incinta debbano nascondere pancia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 14 MAG - "Penso con tristezza, alle donne che sul lavoro vengono scoraggiate ad avere figli o devono nascondere la pancia. Com'è possibile che una donna debba provare vergogna per il dono più bello che la vita può offrire? Non la donna, ma la società deve vergognarsi, perché una società che non accoglie la vita smette di vivere. I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo!". Lo ha detto il Papa agli Stati generali sulla natalità. Poi il Pontefice, ringraziando il premier Mario Draghi per le sue parole "chiare e speranzose", ha promosso l'assegno unico. "Finalmente in Italia si è deciso di trasformare in legge un assegno, definito unico e universale, per ogni figlio che nasce. Esprimo apprezzamento alle autorità e auspico che questo assegno venga incontro ai bisogni concreti delle famiglie, che tanti sacrifici hanno fatto e stanno facendo, e segni l'avvio di riforme sociali che mettano al centro i figli e le famiglie. Se le famiglie non sono al centro del presente, non ci sarà futuro; ma se le famiglie ripartono, tutto riparte". (ANSA).