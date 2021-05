Pedofilia: Cassazione conferma condanna per ex prete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Confermata questa sera dalla Cassazione la condanna a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione nei confronti di un ex sacerdote accusato di aver abusato di una bimba di dieci anni, vicenda che lo portò all'arresto in flagranza la sera del 24 luglio 2018 nei pressi di Prato, a Calenzano. Con questa decisione gli 'ermellini' hanno confermato quanto deciso dalla Corte di Appello di Firenze nel giugno 2020 quando i giudici di merito avevano dimezzato la condanna di primo grado pronunciata dal gup di Prato con rito abbreviato. L'ex prete - in seguito a questo fatto fu dimesso dal clero da Papa Francesco - dopo l'arresto in flagranza, è stato ai domiciliari. Sul fascicolo della Cassazione c'è la richiesta di privacy e di oscuramento dei dati sensibili, anche se il caso è noto. (ANSA).