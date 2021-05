© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 14 MAG - "Oltre al comunicato stampa non diciamo niente, mi dispiace": così con l'ANSA l'ormai ex parroco, don Samuele Biondini, raggiunto nella casa dei suoi genitori a Lerchi, frazione di Città di Castello. Il religioso, uno dei due parroci della chieda di San Pio X che hanno lasciato il sacerdozio, rispondendo al citofono si è affacciato sul terrazzo di casa. Chiedendo però di non "essere ripreso e fotografato". (ANSA).