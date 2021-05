Tensione sulla Linea Blu tra Libano e Israele, 2 feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAMed) - BEIRUT, 14 MAG - Due libanesi sono stati feriti lievemente da pallottole di gomma sparate da soldati israeliani lungo la Linea Blu di demarcazione tra Libano e Israele mentre alcuni manifestanti libanesi, radunatisi nell'area di Kfar Kila nell'estremo sud del Libano, avevano tentato di oltrepassare i reticolati che separano l'area controllata dal Libano da quella controllata da Israele. Fonti dell'esercito libanese, interpellate dall'ANSA in forma anonima perché non autorizzate a parlare con i media, hanno confermato che i due libanesi sono stati colpiti in maniera lieve da proiettili di gomma. I manifestanti, sventolando bandiere palestinesi e degli Hezbollah filor-iraniani, si sono radunati nella zona di Kfar Kila, di fronte all'insediamento israeliano di Metulla, e hanno cominciato a lanciare pietre e fumogeni in direzione dei militari israeliani. Alcuni fumogeni hanno appiccato incendi tra le sterpaglie sul lato libanese della Linea Blu. (ANSAMed).