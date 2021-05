++ Milano: Albertini, grazie ma non mi candido a sindaco ++

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Gabriele Albertini non ha accettato la candidatura sindaco di Milano per il centrodestra, Lo ha annunciato sul suo sito www.gabrielealbertini.com dopo giorni di voci, indiscrezioni e richieste dei partiti che compongono la coalizione. "Purtroppo - ha scritto oggi - devo comunicare che per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità offertami." Albertini è stato sindaco di Milano per due mandati, dal 1997 al 2006. Sulla scelta di oggi l'ex sindaco aveva detto nei giorni scorsi che avrebbe sciolto le riserve proprio il 15 maggio, "il giorno dell'anniversario del mio primo giuramento da sindaco" (ANSA).