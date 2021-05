Famiglia: Bonetti, emozione grande parole di Papa Francesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RIMINI, 15 MAG - "Un'emozione grande le parole di Papa Francesco" sull'assegno unico universale pronunciate agli Stati generali della natalità. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a margine della presentazione di una mostra a Rimini. "L'assegno unico universale partirà da luglio" e "più di due milioni di famiglie riceveranno per la prima volta questo assegno - ha ricordato la ministra -: per chi già lo riceveva, sarà in forma maggiorata". Inoltre "con il prossimo decreto arriveranno sostegni per i centri estivi" e, ha aggiunto Bonetti, "sostegni alle famiglie in difficoltà attraverso i Comuni, non solo per il tema alimentare, ma in modo più ampio per sostenere tutte quelle spese per le quali le famiglie sono in difficoltà". (ANSA).